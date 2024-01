Lazio, la maledizione degli esterni del Lecce: il dato clamoroso che non fa dormire sonni tranquilli a Sarri

Che il Lecce non vada sottovalutato Sarri lo sa benissimo. Da quando è sulla panchina della Lazio, ha avuto tre occasioni per batterli, e non ci è mai riuscito. Soprattutto, sono gli esterni ad aver fatto male in questi precedenti. La Gazzetta dello Sport ha rimesso assieme tutti i numeri, e ne viene fuori un dato che deve allarmare la retroguardia biancoceleste.

Sia Oudin che Almqvist hanno segnato i primi gol in Serie A contro la squadra capitolina. Per il francese addirittura una doppietta all’Olimpico, dove anche lo svedese ha si è tolto la soddisfazione di andare in gol, timbrando il cartellino per la seconda volta in campionato nel match con la Roma. Da non dimenticare Strefezza, coinvolto in due delle sei reti firmate dai salentini contro la squadra di Sarri. Vedremo poi se esordirà anche il nuovo acquisto Pierotti.