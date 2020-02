Lazio, Maifredi: «Il mancato arrivo di Giroud peserà sulla corsa scudetto»

Lazio, le parole dell’ex allenatore juventino Gigi Maifredi sul calciomercato biancoceleste e lo scudetto ai microfoni di Radio Sportiva

Una trattativa che negli ultimi giorni ha portato tanta speranza tra i tifosi biancocelesti: la Lazio le ha provate tutte per portare Olivier Giroud a Roma ma non c’è stato niente da fare. Sfiorato il colpo per far capire alla prime due in classifica che c’è una terza contendente per lo scudetto. Se la Juventus ha già provveduto per rinforzare la rosa a giugno, l’Inter di Conte ha acquistato Christian Eriksen per migliorare le fasce. Secondo l’ex allenatore bianconero Gigi Maifredi, il mancato colpo biancoceleste peserà molto sulla corsa al primo posto. Ecco cos’ha detto ai microfoni di Radio Sportiva:

«Eriksen può fare la differenza, vedremo come si applicherà alla Serie A. Comunque l’Oscar del mercato va all’Inter, unica antagonista della Juve. Se la Lazio avesse preso Giroud avrebbe potuto puntare al titolo, ma così è troppo indietro.»