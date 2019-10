Lazio, mai due vittorie di fila: Immobile & Co. alla ricerca della doppietta

In quest’avvio di campionato, la Lazio non ha mai vinto due gare consecutive in Serie A: vincendo, i biancocelesti farebbero doppietta

In quest’avvio di stagione, la Lazio si è resa protagonista di un percorso tra alti e bassi. Per continuare a sognare il quarto posto, però, serve continuità e solidità, a partire dal match di questa sera contro il Torino. Come sottolinea il Corriere dello Sport, vincendo contro i granata, i capitolini farebbero la prima ‘doppietta’ del campionato. In questi primi due mesi di Serie A, infatti, i biancocelesti non hanno mai vinto due gare consecutive. Al successo contro la Sampdoria ha fatto seguito il pareggio con la Roma e la disfatta con la Spal. Dopo la vittoria con il Parma, è arrivata la sconfitta con l’Inter ed altri tre punti con il Genoa. Dopodiché, due pareggi con Bologna e Atalanta, per finire con l’impresa al Franchi.