Lazio, Magnocavallo: «Biancocelesti finalmente maturi!»

Giorgio Magnocavallo, ex Lazio, è intervenuto per parlare del momento in casa capitolina

Giorgio Magnocavallo, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto:

«La partita contro la Sampdoria è al momento a senso unico perché i biancocelesti sono in una forma strepitosa. Ogni partita è difficile ma quando stai bene fisicamente e hai dei valori importanti, come la rosa di Inzaghi, non si deve temere nessuno. La partita di domani va vinta per continuare a puntare in alto, visto che i biancocelesti hanno imparato a gestire al meglio ogni tipo di partita, sono maturati. Contro i blucerchiati mi aspetto un inizio aggressivo, con la Lazio che cercherà di sfruttare subito la propria qualità. La questione è solo mentale, va interpretata al meglio senza superficialità, difetto che in passato è costato qualche punto importante. L’obiettivo deve rimanere la conquista di un posto in Champions League, anche se davanti alla Lazio al momento vedo solamente la Juventus».