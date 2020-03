Lazio, Magnocavallo: «Un sacrificio per il bene di tutti. Stiamo a casa!»

Lazio, le parole dell’ex difensore biancoceleste in merito al momento difficile che sta vivendo l’Italia a causa del coronavirus

Non c’è altra soluzione che stare a casa. Questo per provare a superare questo brutto periodo che sta attraversando l’Italia e non solo. Questa l’opinione dell’ex biancoceleste Magnocavallo ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Viviamo un momento particolare, dove ognuno di noi deve fare un sacrificio per il bene di tutti e stare a casa. C’è poco da fare. Il rispetto per la nostra salute e per quella degli altri è più importante. Soffro a stare sul divano a casa ma dobbiamo capire che bisogna sacrificarsi per il nostro bene. Non capisco le persone che in questi ultimi giorni hanno affrontato la cosa superficialmente, andando avanti con le stesse vite di prima. Solo limitando al massimo gli spostamenti si potrà tornare alla normalità il prima possibile. Non ci sono altre soluzioni, ecco perché è stato giusto fermare il campionato».