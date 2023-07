Lazio, maglie 23/24: la società annuncia la presentazione – VIDEO

Inizia a pensare alla prossima stagione la Lazio, pronta a partire con il ritiro di Auronzo di Cadore l’11 luglio.

La società, tramite post su Twitter, ha anche comunicato la data di presentazione delle nuove divise per la prossima stagione, ovvero il 7 luglio a mezzogiorno.

👕 Our new Home & Away Kits

1973/74 ♾ 2023/24

🗓 Friday, July 7th at 12pm pic.twitter.com/i5nwYsLEJ3

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 5, 2023