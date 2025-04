Lazio, l’Under 14 si aggiudica il Trofeo Ignazio Scardina! Il comunicato ufficiale sulla finale vinta ai danni del Frosinone

Lazio Under 14, i giovani biancocelesti si aggiudicano il Trofeo Ignazio Scardina da imbattuti! Ecco com’è andata la finale

A vincere la quarta edizione del Trofeo Ignazio Scardina, questa volta, è stata la Lazio U14 che ha alzato al cielo la coppa dopo cinque lunghe sfide dalle quali sono sempre uscite vincitori. Tale competizione ha avuto luogo allo Stadio `Mirko Fersini` di Formello e, a raccontarci nei dettagli la finale, è il sito ufficiale del Club. Ecco com’è andata la sfida contro il Frosinone:

«E` stata una partita combattuta quella tra le compagini Under 14 di Lazio e Frosinone. I biancocelesti di Matteo Grassi passano in vantaggio nel primo tempo con la rete di Musah. Nella ripresa i gialloblu di Alessandro Burtini cercano il pari e, quando la sfida sembrava ormai finita, arriva il colpo di coda del Frosinone: in pieno recupero, si guadagnano un calcio di rigore. Sul dischetto Mattia Ioli non sbaglia e porta il risultato in parità. Sono i calci di rigore a decretare la vincente tra Lazio e Frosinone. Per i biancocelesti spedisce la sfera in fondo al sacco Pastano, il giocatore del Frosinone si lascia ipnotizzare da Corbelli e sbaglia il tiro, mentre la Lazio non ne sbaglia uno. Al quinto tiro sul dischetto, per la Lazio, si presenta Federico Casali che con freddezza spedisce la sfera in fondo al sacco e fa scoppiare la festa biancoceleste. Le aquile classe 2011 di Matteo Grassi battono il Frosinone ed alzano al cielo la coppa più grande del Trofeo Ignazio Scardina. Un percorso impeccabile quello dell`Under 14 biancoceleste che conclude da imbattuta dopo aver messo in cassaforte 5 vittorie totali».