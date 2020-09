Lazio, Lulic torna in Svizzera: rischia l’esclusione dalla lista Uefa e Serie A

Lulic rischia di non essere inserito nelle liste della Lazio, che si tutelerebbe con Fares.

Imperativo Fares di fretta. Pre l’esterno franco-algerino ora è fatta: «C’è sempre stata solo la Lazio nella mia testa». Otto milioni più due di bonus per l’erede di Lulic sulla fascia sinistra. Sarà lui il titolare perché purtroppo arrivano notizie tutt’altro che confortanti da Desenzano del Garda: domani Senad tornerà in Svizzera, l’ultima cura non sembra aver sortito effetti particolari alla caviglia malconcia. Cosi la Lazio sta pensando all’ipotesi di escluderlo totalmente non solo dalla lista della Serie A, ma anche da quella Uefa: il capitano sperava di giocarsi finalmente la Champions con la Lazio e non prenderebbe di buon grado la notizia. Cosi scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.