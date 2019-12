Lazio, Lulic: «Credo in questo gruppo, adesso abbiamo consapevolezza!»

Durante la cena di Spazio 900, per festeggiare il Natale in casa Lazio, è intervenuto Lulic per commentare il momento della squadra

il Capitano, Senad Lulic, è stato intercettato dalle telecamere di Lazio Style Channel durante la cena di Natale a Spazio 900: «Questa notte? Quando si vince così è incredibile, ci stiamo divertendo in campo e fuori. Siamo un bel gruppo e si vede. Ci crediamo sempre, non è un caso che abbiamo vinto così. Alla fine arrivano anche questi gol all’ultimo respiro. Ieri sera mi sono salvato senza prendere il giallo, sono contento di essere a disposizione del mister. Sarà una cosa nuova, una partita secca in cui può succedere di tutti, vogliamo concludere quest’anno nel migliore dei modi e con un trofeo sarebbe fantastico. Per battere la Juve dovremo essere perfetti come la settimana scorsa, adesso ci aspetta una partita e un ambiente diverso. Credo nel gruppo e che giocando così, da squadra, lottando l’uno per l’altro, possiamo raggiungere traguardi. Faccio gli auguri a tutti i tifosi della Lazio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, ci vediamo il prossimo anno, sperando di vedervi sempre in tanti all’Olimpico».

«Il gruppo è diverso, giovane, si diverte fuori e dentro al campo. Vincendo abbiamo più consapevolezza per affrontare le partite in modo diverso. Sono tutti ragazzi fortissimi, speriamo di divertirci anche nel 2020».