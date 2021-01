Lazio, Lulic rientra in lista: Djavan Anderson a Crotone

Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per il reintegro di Senad Lulic nella lista dei 25 al posto di Djavan trasferito al Crotone

Ci siamo. Salvo sorprese la Lazio procederà oggi alla variazione in lista: Senad Lulic dovrebbe entrare formalmente nell’elenco dei 25 giocatori a disposizione di Inzaghi, in tempo per il derby di domani sera. Lo switch con Djavan Anderson – riporta il Corriere dello Sport – era in cottura ieri pomeriggio quando si è saputo che Lazio e Crotone avevano trovato l’accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto dell’olandese.

Il difensore deve accordarsi con il club calabrese sull’ingaggio e poi a Formello si procederà con il cambio in lista. Il capitano è fermo da un anno e non ancora pronto per giocatore. Ma riaverlo in panchina, in gruppo squadra, alla vigilia di un derby verità, può rappresentare una forza in più.