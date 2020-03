Lazio, Lulic sorride: oggi il bosniaco lascerà la clinica

Lazio, buone notizie per Senad Lulic che oggi lascerà finalmente la clinica in Svizzera dove era ricoverato per un’infezione alla caviglia

Incubo finito per Senad Lulic. Finalmente l’infezione alla caviglia che ha tormentato il bosniaco per un mese è stata debellata. Lulic è stato operato a Roma ma poi è stato trasferito in una clinica in Svizzera dalla quale uscirà oggi.

Come riporta il Corriere dello Sport il biancoceleste dovrà stare necessariamente a riposo per un’altra settimana poi si deciderà il percorso di riabilitazione in palestra. Il recupero andrà step by step: prima recupero della deambulazione, poi ripresa della piena funzionalità dell’articolazione operata. Mister Inzaghi spera di poter ritrovare il suo capitano alla ripresa del campionato.