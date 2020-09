Lazio, Lukaku non convocato con il Cagliari per motivi disciplinari, Vavro torna dopo la sosta

Secondo Il Tempo, Lukaku non sarebbe stato convocato con il Cagliari per motivi disciplinari.

L’acquisto di Pereira, da non confondere con Pereyra del Watford (pure lui piaceva a Inzaghi) è subordinato alla partenza di Caicedo, altrimenti dovrebbe uscire dalla lista degli over 22 Lukaku. A proposito, il laterale sinistro della Lazio sta bene, non è stato convocato più per problemi disciplinari che per quelli fisici, mentre Vavro sarà pronto dopo la sosta ed è inamovibile nelle gerarchie del club. Così si legge nell’edizione odierna de Il Tempo.