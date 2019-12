Lazio, Luiz Felipe si avvicina il rinnovo: la situazione

Luiz Felipe vicino al rinnovo con la Lazio: il difensore e la società biancoceleste sono pronti a continuare insieme

Il 2019 di Luiz Felipe si chiude alla grande. Dopo un avvio di stagione un po’ incerto, è diventato una delle tante certezze di Simone Inzaghi: insieme ad Acerbi e Radu compone il terzetto difensivo titolare.

La società biancoceleste sta blindando tutti i suoi gioielli e adesso è arrivato anche il suo turno. Le trattative procedono spedite, la volontà di continuare insieme è comune: il difensore è un prodotto targato Lazio e con ampi margini di crescita.

Come riporta il Corriere dello Sport, il ragazzo percepisce circa 800mila euro ed avrebbe alzato un po’ troppo le richieste per mettere la firma sul prolungamento del contratto. Secondo il quotidiano, però, sono stati fatti passi in avanti e importanti novità potrebbero dare inizio al 2020.