Lazio, Luiz Felipe ringrazia per gli auguri: «Vi voglio bene» FOTO

Lazio, Luiz Felipe ha risposto all’ondata di messaggio e affetto ricevuta sul suo profilo Instagram

Un compleanno sicuramente diverso, per Luiz Felipe. In un clima così teso e triste, comunque, non è mancato l’affetto dei compagni della Lazio e dei tifosi. Un’ondata di messaggi lo ha travolto e sorpreso, ecco allora su Instagram come ha risposto a tutti:



«Muito obrigado de coração por todas as mensagens recebidas 💙

Grazie di cuore a tutti per i messaggi di auguri ricevuti! Vi voglio bene 💙».