Lazio, Luiz Felipe e il sogno Olimpiadi: rimandato oppure sfuggito?

Lazio, ottima stagione fino allo stop per Luiz Felipe che era pronto anche alla convocazione con la nazionale del Brasile

Il mondo del calcio è fermo, così come tutto quello dello sport. L’emergenza coronavirus ha di fatto bloccato il mondo intero ed ha costretto anche prima al rinvio degli Europei e poi anche a quello delle Olimpadi. I giochi si svolgeranno quindi sempre a Tokyo ma il prossimo anno.

Questa in parte è una cattiva notizia per Luiz Felipe. Il brasiliano infatti ha disputato fino allo stop un’ottima stagione e il sogno era appunto la convocazione il Brasile Under23 in vista delle Olimpiadi. Sogno che, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe spezzarsi visto che nel 2021 il difensore spegnerà 24 candeline e non potrà più far parte della categoria. C’è però una piccola speranza: la nazionale brasiliana chiederà infatti una deroga per far si che possano essere inseriti anche Luiz Felipe, Paquetà, Lyanco e altri otto giocatori che si trovano nella stessa situazione. Vista la situazione potrebbe non essere tutto perduto.