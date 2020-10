Lazio, da Luiz Felipe a Marusic: il punto sugli infortunati

Nell’edizione odierna de Il Messaggero il punto sugli infortunati in casa Lazio, da Luiz Felipe a Marusic: la situazione

La sosta non basterà alla Lazio. La sensazione è che l’emergenza infortuni non rientrerà così a breve. Notizie sconfortanti arrivano da Luiz Felipe: il brasiliano, out dalla gara del pre season contro il Frosinone, non ha ancora recuperato. La situazione è più grave del previsto: dopo gli iniziali progressi, si è fermato di nuovo per il problema alla caviglia tanto da decidere di effettuare una visita specialistica in Germania. Inzaghi spera di averlo a disposizione almeno per la gara con il Borussia Dortmund.

Come ricorda Il Messaggero, anche Marusic potrebbe rimanere fuori due o tre settimane; segnali positivi arrivano da Vavro (partito con la Nazionale) e da Hoedt, ieri presente sul campo di Formello. Inzaghi, intanto, spera nell’allungamento delle liste da parte della Lega.