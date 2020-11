Lazio, Luiz Felipe in gruppo: va verso la titolarità col Dortmund

Luiz Felipe si allena in gruppo a Formello, ma reduce da qualche problema fisico di troppo, non verrà rischiato con l’Udinese. Quando ci sarà da fare una gara più propositiva e meno difensiva. Al contrario di Dortmund, dove il brasiliano dovrebbe giocare dal 1′ assieme a Hoedt e ad Acerbi in quella che ormai è la retroguardia della Lazio formato Champions. Domani a completare il terzetto con Patric e Acerbi ci sarà Stefan Radu, che ha saltato la gara con lo Zenit e tornerà a posizionarsi sul centro-destra.