Lazio, Luiz Felipe convocato nella Seleçao Olimpica FOTO

Finalmente il difensore della Lazio ha avuto il riconoscimento che merita: è stato convocato per le amichevoli in attesa di Tokyo2020

Nonostante impazzi il Corona Virus in tutto il mondo, i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si avvicinano.

Mancano infatti solo 4 mesi all’aperura della 32esima Olimpiade estiva e le varie sezioni iniziano a prepararsi a questo grande evento sportivo. La sezione calcistica del Brasile svolgerà delle amichevoli il 26 ed il 29 marzo contro l’Egitto e l’Arabia Saudita. Per questi due incontri , il CT André Jardin ha convocato Luiz Felipe. Il difensore della Lazio in questa stagione ha dimostrato più volte la sua crescita mentale e tattica, per questo ha ottenuto questa gradevolissima ricompensa. Lavorare sodo paga sempre.