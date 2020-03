Lazio, Mundo Deportivo dedica la prima pagina a Luiz Felipe FOTO

Mundo Deportivo ha dedicato il taglio centrale della prima pagina al difensore della Lazio, Luiz Felipe

Tutti gli occhi su Luiz Felipe. Il posto accanto ad Acerbi è suo, ormai è una garanzia per la Lazio e per Inzaghi. Il brasiliano è considerato come una vera e propria rivelazione tra le fila biancocelesti. Soprattutto in Catalogna dove, da qualche giorno, rimbalzano insistenti le voci del forte interesse del Barcellona…insomma, non un club qualsiasi.

La società capitolina non ha comunque alcuna intenzione di privarsi del ragazzo e sta già saggiando il terreno per il rinnovo. Anche se, nel frattempo, il Mundo Deportivo ha dedicato il taglio centrale della prima pagina proprio a Luiz Felipe mettendolo definitivamente sotto gli occhi di tutti.