Lazio, Luis Suarez: «Futuro? Prima penso a terminare la stagione»

Intervistato dai canali ufficiali del club, l’obiettivo della Lazio Luis Suarez ha parlato del proprio futuro

Futuro ancora tutto da decidere. Questo è quello che emerge dalle parole dell’attaccante spagnolo Luis Suarez, di proprietà del Watford ma in prestito al Reaz Saragozza, obiettivo della Lazio per la prossima stagione per rinforzare il reparto avanzato. Ecco le sue parole

«Continuo a dire che mi piacerebbe terminare qui la stagione, poi si vedrà quello che succede. Sono molto contento, sia a livello di città, di società, tutto. Ho voglia di fare altri gol e, soprattutto, aiutare la squadra. Spero che il campionato riprenda presto e di poter continuare a fare gioia alla tifoseria».