Lazio, Luis e Milinkovic: un’attesa che durava tre anni

Lazio-Crotone 3-2 è stata anche una buona gara da parte delle due mezze ali biancocelesti: Luis Alberto e Milinkovic Savic, oltre a disputare una prova solida, hanno anche timbrato il cartellino, risultando decisivi nella vittoria finale.

Come riporta Lazio Page, che i due segnassero nella stessa partita non accadeva dal 21/01/18 (Lazio-Chievo 5-2).

#MilinkovicSavic e #LuisAlberto non segnavano contemporaneamente in una gara della Lazio in Serie A da oltre 3 anni (Lazio-Chievo 5-2 del 21/1/2018). Solo un altro precedente in A (Atalanta-Lazio 3-3, 17/12/2017) e uno in Coppa Italia (Lazio-Novara 4-1, 12/1/2019) #LazioCrotone

