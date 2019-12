Lazio, Luis Alberto ora vale veramente tanto

Dal 2012 ad oggi, il valore del cartellino del Mago di San José del Valle ha avuto un incremento clamoroso, tutto dovuto alle sue prestazioni

Il valore di Luis Alberto ai tempi del Siviglia era di appena €500.000, ora il giocatore vale €40mln.

Magic Luis sta facendo impazzire tutti grazie alle sue giocate ed ora ha fatto impazzire anche il suo valore di mercato. Infatti, come riporta il noto sito Transfermarkt.it, la valutazione del suo cartellino è leggermente sotto Immobile (al momento il bomber vale €45mln ndr). Il modo in cui il fantasista laziale si destreggia tra gli avversari, facendoli sembrare dei birilli in mezzo al campo, ha aumentato la sua notorietà a livello mondiale facendo aumentare di conseguenza la potenza economica. Difficilmente, anzi quasi sicuramente, Lotito si priverà del suo gioiello, che sta regalando gioie a profusione ai tifosi e ai compagni. Luis Alberto è il tesoro della Lazio e il presidente lo custodirà come Gollum fece con l’anello del romanzo di Tolkien.

Iscriviti gratis alla nostra Newsletter ISCRIVIMI Accetto la Privacy Policy