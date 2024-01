Lazio, Luis Alberto sulla via del ritorno: ce la farà per la Supercoppa? Le ultime

Lazio, Luis Alberto scalpita per tornare a disposizione: ce la farà per la semifinale di Supercoppa? Le ultime

Buone notizie dall’infermeria della Lazio. Se, infatti, Immobile ha dato segnali positivi e punta al derby di Coppa Italia, anche Luis Alberto spera di anticipare i tempi. Come riportato da Il Messaggero, l’andaluso vorrebbe fare un tentativo per la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter del 19 gennaio.

Per il numero 10 dei biancocelesti, intanto, è ricominciato il lavoro sul campo e con la palla, anche se non ancora a parte. Per rientrare in gruppo bisognerà attendere gli esami della prossima settimana. Da lì, si capirà se Luis Alberto potrà addirittura tornare disposizione per la sfida di campionato con il Lecce del 14 gennaio.