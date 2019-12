Lazio, Luis Alberto si allena a domicilio anche nel giorno di riposo

Lazio, Luis Alberto non si ferma nemmeno nel giorno di riposo: nella palestra di casa sua l’allenamento insieme al suo preparatore.

Giorno di riposo? Non per Luis Alberto. come si legge oggi sul Corriere dello Sport, lo spagnolo ieri si è allenato agli ordini del suo preparatore personale. Allenamento a domicilio: il Mago ha sfruttato la palestra di casa sua per lavorare in solitaria.

Oggi si tornerà a Formello per preparare la sfida contro il Rennes: lui probabilmente riposerà, ma Inzaghi lo vuole bello pronto per Cagliari. Gli allenamenti casalinghi servono a prevenire infortuni: dopo Udinese e Juventus, lo spagnolo ha accusato un affaticamento. Quindi, insieme al preparatore personale prevengono i rischi. Inzaghi non lo vuole rischiare e Luis Alberto non intende abbassare i ritmi.