Lazio, Luis Alberto sempre più re della classifica assist della Serie A

Lazio, Luis Alberto re della classifica assist della Serie A. Presenti anche altri biancocelesti

Una classifica degli assist della Serie A sempre più biancoceleste: primo fra tutti c’è Luis Alberto che ha consolidato la sua prima posizione e ha allungato le distanze dagli altri. Il passaggio per il secondo gol di Caicedo a Reggio Emilia è il nono assist. Dietro El Mago ci sono Ciro Immobile e Dejan Kulusevski a cinque. Lorenzo Pellegrini e Paolo Ghiglione li hanno raggiunti. Terzo posto per Milinkovic che ha sfornato quattro passaggi vincenti ed è insieme a Callejon, Duncan, Gomez, Insigne e Orsolini. Un solo assist per Acerbi, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Lulic e Correa.

