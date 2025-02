Lazio, Luis Alberto piega la Sampdoria allo Stadio Olimpico: ecco quando accadeva

Condividi via email

La Lazio ospitava la Sampdoria in occasione della XXIV giornata del campionato di Serie A

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria all’Olimpico.

COMUNICATO– Una vittoria pesante. Era il 27 febbraio 2023, quando la Lazio ospitava la Sampdoria in occasione della XXIV giornata del campionato di Serie A.

Una gara complicata, nonostante i tanti punti di differenza tra le due squadre. Risultato che rimane quindi in bilico fino all`80`, il minuto in cui Luis Alberto spacca la partita con una magia da fuori area e regala alla Lazio tre punti fondamentali per la corsa Champions.

Così i biancocelesti: Provedel, Lazzari (85` Hysaj), Casale, Patric, Marusic;, Milinkovic (85` Basic), Cataldi (57` Vecino), Luis Alberto;, Felipe Anderson, Immobile, Pedro (57` Zaccagni). Allenatore: Sarri