Lazio, Luis Alberto: altro record nella gara di ieri contro il Cluj

Altra bella prestazione di Luis Alberto che ieri ha portato a casa anche un altro record in questa stagione

Una vittoria quella di ieri sera per i ragazzi di Inzaghi che comunque andrà lascia ancora qualche speranza di una qualificazione al prossimo turno di Europa League. Una gara ben interpretata dai biancocelesti e una buona prestazione anche per Luis Alberto che consolida ancora di più il suo ottimo momento di forma.

Come riporta Lazio Page lo spagnolo ha stabilito il record stagionale di passaggi offensivi completati (37) e il record in Europa League di palloni recuperati (12) per un giocatore della Lazio.