Lazio, Luis Alberto e Immobile: Inzaghi punta su di loro

Ieri sono rimasti a Roma, domenica saranno chiamati a prendere per mano la squadra

Non c’è tempo per guardarsi indietro. Domenica la Lazio scenderà in campo per il match contro il Parma e l’imperativo è solo uno: vincere. La squadra di Inzaghi non può più permettersi passi falsi e ci sarà bisogno soprattutto di chi ieri è rimasto a Roma.

Come riporta il Corriere dello Sport serviranno Ciro Immobile e Luis Alberto a prendere per mano la squadra affinchè si possa ripartire. Inzaghi ha deciso di lasciarli a Roma proprio per questo motivo, domenica tocca a loro.