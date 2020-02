Lazio, domenica tocca a Luis Albero dirigere il centrocampo

Lazio, con l’assenza di Milinkovic sarà Luis Alberto a prendere in mano le redini del centrocampo

Luis Alberto ha fatto una gara splendida mercoledì sera nel recupero del match con il Verona. Lo spagnolo ha davvero sbaragliato la concorrenza e solo i pali e uno strepitoso Silvestri l’hanno fermato.

Domenica a Parma non ci sarà Milinkovic, squalificato, e quindi toccherà a Il Mago prendere le redini del centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, inoltre, a fine stagione la società ha in progetto di rinnovare il contratto del numero dieci.