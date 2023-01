La moglie del centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha aperto un contest sui social attraverso cui è possibile una maglia del giocatore biancoceleste

Patricia Venegas, moglie del centrocampista spagnolo Luis Alberto, ha deciso considerando il periodo molto positivo del marito che continua ad avere prestazioni sempre più decisive in campo, di aprire un contest su Instagram attraverso cui è possibile vincere la maglia del giocatore della Lazio. Per partecipare bisogna lasciare un like al suo account e alla foto e taggare uno o più amici tra i commenti. Di seguito la didascalia del post:

DIDASCALIA: «GIVEAWAY~SORTEO! Por todos los que querían que sorteara la camiseta aquí la tenéis! Y yo feliz de poder regalársela a uno de vosotros 💙🫶🏼 ya sabéis los pasos para participar , son los de siempre 🤭 like a la foto, mencionar a todos los amigos que queráis y ser seguidor de mi perfil , así de facilito🤣🤣💙 mucha suerte! Tenéis hasta el lunes para participar 👏🏻 »