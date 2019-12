Lazio, Luis Alberto colleziona assist e diventa il rimpianto di Liverpool. Ecco che cosa dicono in Inghilterra.

Undici assist in campionato: i numeri pazzeschi sono l’immagine più fedele delle bellissime prestazioni di Luis Alberto. Milinkovic, al termine di Lazio Juventus, non può che commentare: «Quando vedo che Luis Alberto ha la palla mi muovo. Se arriva bene, ma le sue palle sono sempre perfette».

E con i suoi 11 suggerimenti, Luis Alberto è il maggior assist-man d’Europa: De Bruyne del Manchester City è rimasto a 9, come Muller del Bayern Monaco. Dietro, Son del Tottenham (7) e Sancho del Borussia Dortmund (7). Nei maggior campionati europei, è il primo ad aver superato i 10 assist. E a Liverpool, lo rimpiangono. Il profilo Twitter Squawka Football (970.995 follower) lancia l’appello: «Bring him back, Jurgen!». Il messaggio è tutto per Klopp, che possa riportare l’ex Red ad Anfield. Solo false speranze: Luis Alberto è tutto della Lazio.

Bring him back, Jürgen. pic.twitter.com/Y9ap9dHeFN

