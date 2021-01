Lazio, Luis Alberto è insostituibile: i numeri dello spagnolo

Luis Alberto è l’insostituibile della Lazio. Lo spagnolo, inoltre, è sempre ispirato contro la Fiorentina: 3 gol e 4 assist ai viola

La Lazio gira attorno a Luis Alberto. Lo spagnolo e Milinkovic sono l’anima della squadra: tutti cambiano, tutti riposano, tutti sono sostituibili…ma loro (e Immobile) no. Il Mago – come ricorda il Corriere dello Sport – è in grado di indirizzare la partite e, nelle ultime gare, ha ritrovato anche la via del gol. Attaccante, trequartista o regista decentrato: un vero e proprio asso nella manica di Inzaghi.

L’andaluso, inoltre, si accende davanti alla Fiorentina: in 6 incroci, ha collezionato 3 gol e 4 assist.