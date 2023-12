Lazio, quando tornano Luis Alberto e Immobile? Quello sarebbe un rischio

In casa Lazio c’è grande attenzioni per le condizioni di Luis Alberto e Ciro Immobile: ecco quando possono tornare i due

Come riferito da Il Messaggero, in casa Lazio c’è grande attenzione alle condizioni di Ciro Immobile e Luis Alberto.

Per lo spagnolo oggi l’obiettivo sono le final four di Supercoppa Italiana in Arabia, ma non è da escludere un recupero col Lecce. Vederlo nei quarti di Coppa Italia (da definire la data intorno al 9 gennaio: potrebbe essere il derby con la Roma) sarebbe invece un rischio così come per Immobile, ai box per una distrazione al solito flessore destro.