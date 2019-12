Lazio, Luis Alberto colleziona assist come Messi: i numeri

Lazio, Luis Alberto colleziona assist su assist: dal 2017/2019, è viaggiato allo stesso ritmo di…Messi.

Non a caso, Milinkovic segna e gli lucida lo scarpino. Undici assist in Serie A: quanto basta per classificarsi come il più prolifico assist-man dei maggiori campionati europei. Non solo: come sottolinea il Corriere dello Sport, Luis Alberto è già vicino a raggiungere il record di 14 suggerimenti vincenti, che ha collezionato nel 2017/2018. In pochi ci riuscirono: Hamsik nel 2012/13 e Ronaldinho nel 2009/10.

LUIS ALBERTO COME MESSI – Non finisce qui: Luis Alberto, nell’anno solare, ha effettuato 15 passaggi vincenti: solo Cassano nel 2009, Cossu nel 2010 e Mertens nel 2017 hanno saputo fare lo stesso. Il dato più interessante, poi, è quello degli assist collezionati dalla stagione 2017/2018, che lo vede viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda di un campione come Lionel Messi: 30 assist per entrambi, superati solo dai 32 suggerimenti di Muller del Bayern Monaco.

NO LUIS ALBERTO NO PARTY – Una cifra facilitata dall’onnipresenza di Luis Alberto: Inzaghi non vuole mai farne a meno, e in questa stagione ha giocato 1300 minuti su 1350. Numeri che non stupiscono: voi vi privereste di un giocatore che ha partecipato a 18 azioni terminate con gol? Solo Timo Werner con il Lipsia ha fatto meglio (19), in Europa. Nessuno supera Luis Alberto, invece, quanto a passaggi completati (470) nella trequarti avversaria: un record tutto suo. I numeri del Mago.