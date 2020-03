Lazio, Luis Alberto a casa continua ad allenarsi FOTO

Il fantasista della Lazio spera che il campionato possa riprendere a breve e continua la sua preparazione atletica in casa

Il Coronavirus sta mettendo alle strette tutti, anche i campioni della Serie A. La quarantena rende difficile gli allenamenti e la preparazione fisica ma comunque non bisogna mollare per cercare di rimanere lucidi e non cadere nello sconforto.

Luis Alberto, con la speranza che il campionato riparta al più presto, continua la sua sessione di allenamenti dentro casa. Purtroppo la sua famiglia è in Spagna e quindi il mago della Lazio è costretto ad intrattenersi con vari esercizi fisici. Oggi ha postato alcuni video su Instagram, invitando ancora una volta tutti a rimanere nelle proprie abitazioni affinché tutti possanno di nuovo gioire di fronte alle sue prodezze sul manto erboso.