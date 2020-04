Lazio, Luis Alberto continua la preparazione in casa FOTO

Il centrocampista della Lazio non demorde e continua ad allenarsi in casa, fiducioso che a breve si tornerà in campo

Mens sana in corpore sano: il detto più antico e più veritiero riguardo la forma fisica. Per avere una sanità mentale c’è bisogno di avere un’egual leggerezza fisica.

Luis Alberto, per questa ragione, continua la sua preparazione da casa per mantenere una tranquillità interiore necessaria per affrontare questo momento difficile. Il ritorno in campo potrebbe essere nel breve, come nel lungo periodo ed il centrocampista della Lazio lavora per non farsi trovare impreparato e dimostra tutto con delle Instagram Stories.