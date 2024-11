Lazio Ludogorets, Baroni punta il record: la quinta vittoria consecutiva in Europa gli conferirebbe quel primato

Lazio Ludogorets, la squadra di Baroni è in testa alla classifica di Europa League in solitaria. Stasera la quinta sfida all’Olimpico

Stasera per la Lazio vincere contro il Ludogorets varrebbe tantissimo. Oltre ai punti, c’è il record personale per Baroni: sarebbero infatti cinque le vittorie in Europa per il tecnico, che staccherebbe di fatto Inzaghi, Pioli e Eriksson “fermi a 4”.

Il tecnico non vuole mollare né in Europa e né in campionato. Il Corriere dello Sport, sottolinea anche il clima in cui la squadra si è allenata ieri nei 15 minuti aperti ai media: un atmosfera di spensieratezza ed euforia, che dimostra la solidità e la compattezza del gruppo.