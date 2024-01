Lazio, luce spenta per Luis Alberto: il mago a secco da ottobre. Il dato sul centrocampista biancoceleste

Tra problemi fisici e prestazioni non sempre all’altezza, il 23/24 di Luis Alberto non sembra essere stata la migliore stagione con la maglia della Lazio, dal punto di vista realizzativo.

Tante responsabilità a centrocampo, ma poca precisione in fase offensiva, soprattutto davanti alla porta. 3 gol in stagione per il Mago, che non segna esattamente dal 21 ottobre, sfida vinta col Sassuolo per 0-2.