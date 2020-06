Lazio, Lucchini: «Inzaghi trasmette aggressività, è molto bravo»

L’ex difensore Lucchini ha parlato della Lazio e dei grandi meriti di Inzaghi nel lavoro svolto negli ultimi anni

Intervenuto ai canali ufficiali della Lazio, l’ex difensore Lucchini ha parlato dei biancocelesti, passando dalla lotta al titolo ai meriti di squadra ed allenatore.

«Ripresa? Sarà un nuovo campionato, con tante incognite dovute a tre mesi di intattività e ad una preparazione corta. Con così tante partite da affrontare, il rischio infortuni sarà molto alto. Lazio favorita? Parliamo di una squadra importante che ha ben chiaro l’obiettivo. Sicuramente non sarà facile per nessuno giocare ogni tre giorni: le motivazioni saranno fondamentali e mi auguro che i biancocelesti possano lottare fino all’ultimo per lo scudetto.

Inzaghi? Simone mi piace perché, pur non conoscendolo, vedo una squadra molto organizzata e con idee. In più dalla panchina dà la sensazione che sappia trasmettere tanto a livello di attenzione ed aggressività, grazie anche ad uno staff molto preparato. Difesa poco battuta: merito dei singoli o collettivo? Si trova in mezzo: se hai una squadra che partecipa attivamente alla fase difensiva sicuramente i difensori sono avvantaggiati, però va anche sottolineata la bravura dei singoli in entrambe le fasi di gioco. Se mi rivedo in qualche difensore biancoceleste attuale? Non so se ci siano somiglianze, però mi piace tantissimo Acerbi. Francesco lo conosco bene ed è cresciuto anno dopo anno e partita dopo partita».