«Stop the waste», Lotito: «La Lazio consolida il suo impegno sociale»

Lazio e Roma unite contro la fame nel mondo: ecco l’iniziativa presentata dal Presidente della Lazio, Claudio Lotito

Lazio e Roma in campo con il World Food Programme Italia. Il Derby più bello ed emozionante per combattere la fame nel mondo alla vigilia di Natale e in un periodo complicato come questo, causa Covid.

Allo stadio Olimpico di Roma, è andata in scena la conferenza di presentazione dell’iniziativa di rilancio «Stop the waste». Presente il presidente Lotito, ecco le sue parole: «Il progetto che lanciamo oggi ha un valore storico: la Lazio è fiera di essersi fatta promotrice di un’iniziativa che unisce il mondo dello sport romano con il Polo agroalimentare delle Nazioni Unite a Roma e nello specifico con il World Food Programme, recentemente insignito del Premio Nobel. La Lazio consolida con questo progetto il percorso di impegno sociale che ci vede costantemente presenti a portare conforto negli ospedali, nelle case famiglia, nei centri anziani e nelle scuole. Proprio le scuole avranno una grande valenza in questo progetto: vogliamo infatti portare, oltre ai valori dello sport e della lealtà, la promozione di stili di vita sani e di attenzione a quanti vivono il disagio della malnutrizione e della fame».