«I bambini non si toccano»: questo il progetto ideato da Claudio Lotito per la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza. Nella giornata di oggi il patron biancoceleste ha deciso di premiare il gruppo «Gate 51», tifosi presenti sempre a sostenere la squadra all’Olimpico dai Distinti Nord-Ovest. E’ stato riconosciuto l’impegno del gruppo nel voler aiutare gli adolescenti per contrastare il bullismo e negare qualsiasi tipo di dipendenza. Esempio concreto è il «Torneo Distinti e Forti» che è stato organizzato dall’Istituto Comprensivo p.le della Gioventù di S. Marinella per per favorire l’inclusione, l’integrazione e prevenire i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della dispersione scolastica e delle dipendenze.

‘I bambini non si toccano’ | Il Presidente Lotito premia il gruppo Gate 51 ➡️ https://t.co/A3qhPMbade pic.twitter.com/RSFcLvEyqJ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 17, 2020