Lazio, Lotito alza la posta e inserisce un nuovo premio per l’Europa League: tutti i dettagli

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe promesso l’inserimento di un nuovo premio per le gare di coppa

Cresce l’attesa per la prima delle due sfide di Europa League tra la Lazio e il Bodo Glimt, con i biancocelesti che devono cercare di ipotecare il passaggio del turno già nei primi 90 minuti.

Vittoria che spingerebbe la Lazio verso la riscossione di un premio inserito nelle ultime ore dal patron biancoceleste Claudio Lotito. Come riportato nella versione odierna de Il Messaggero infatti, in caso di raggiungimento dell’obiettivo verranno inseriti altri 2 milioni di euro in premi, oltre ai 2,5 previsti per la qualificazione in Champions.