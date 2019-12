Lazio, Lotito: «Nel calcio la forza è il gruppo e i meriti sono miei, di Tare e di Inzaghi»

Lazio, il presidente Claudio Lotito ha parlato dell’importanza del gruppo e dei relativi meriti ai microfoni di RTV Time

La prima parte di stagione della Lazio è stato emozionante: otto vittorie consecutive in campionato e la conquista della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre ha incoronato un 2019 che vede anche la Coppa Italia del 15 maggio vinta contro l’Atalanta. Traguardi raggiunti dal gruppo, formato si dai giocatori e allenatore ma anche dalla dirigenza che segue la squadra ovunque. Questi sono gli argomenti trattati da Claudio Lotito in un’intervista a RTV Time:

«Ma non dobbiamo dimenticare che nel calcio si vince e si perde tutti insieme. Sento dire che è merito di Lotito. Il merito è anche di Tare, il merito è dell’allenatore. Quando la Lazio perde la colpa è mia anche se non scendo in campo perché significa che non ho creato le condizioni affinché la squadra vinca. Il calcio è forza di gruppo e si applica sempre la regola del gruppo. In quest’ottica, Igli Tare è una persona che ha aggiunto valore all’interno di questo gruppo».

E sul rapporto con Igli Tare ha detto:

«Gli ofrii il ruolo di direttore invece che quello di giocatore e gli dissi: ‘hai mezz’ora per consultare il tuo procuratore e farmi sapere’. Mi ero reso conto che aveva delle buone capacità manageriali e che sarebbe migliorato con il tempo».