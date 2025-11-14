Lazio, Mattei contro Lotito: «Ha costruito una narrazione che non va per niente bene. E la colpa non è solo sua»

Lazio, il giornalista Mattei si scaglia contro Lotito e utilizza parole molto dure anche nei confronti di alcuni colleghi. Ecco tutti i dettagli

Il clima intorno alla Lazio continua a rimanere estremamente teso, e non solo per la contestazione ormai costante da parte di una fetta significativa della tifoseria biancoceleste. Al centro delle polemiche, infatti, non c’è soltanto il rendimento della squadra ma soprattutto la gestione societaria, considerata da molti osservatori come il vero nodo critico della stagione. Negli ultimi giorni, a intervenire con parole particolarmente dure è stato il giornalista Stefano Mattei, che ai microfoni di Radiosei ha rivolto accuse dirette al presidente Claudio Lotito e, più in generale, al sistema comunicativo che ruota attorno alla Lazio.

Secondo Mattei, la dirigenza della Lazio avrebbe costruito una rete di comunicazione “controllata”, composta da giornalisti e addetti ai lavori pronti a mettere in risalto esclusivamente ciò che funziona, minimizzando le problematiche che invece affliggono quotidianamente l’ambiente biancoceleste. Il giornalista ha utilizzato toni particolarmente severi, sostenendo che all’interno dell’informazione dedicata alla Lazio venga mantenuto un equilibrio artificiale, utile a proteggere Lotito da qualsiasi forma di critica strutturata.

«Il presidente Lotito – ha dichiarato Mattei – va avanti per la sua strada e non ascolta nessuno. Credo che l’ambiente esterno influenzi poco le sue decisioni. Intorno a lui c’è un gruppo di riportatori provenienti dall’ufficio stampa del presidente: se su cento situazioni, novantanove sono negative e una è positiva, loro scelgono di esaltare solo quella buona, ignorando completamente il resto. È una narrazione costruita, che parte da Formello e si diffonde all’esterno. Molti conoscono bene l’ambiente della Lazio, ma preferiscono far finta di nulla. Chi difende questo sistema non fa il bene della società».

Mattei ha poi ampliato il discorso soffermandosi su questioni strategiche che riguardano il futuro della Lazio, in particolare sul mercato e su alcune dinamiche interne che, a suo parere, vengono sistematicamente occultate per evitare critiche alla proprietà. «Si finge di non vedere – ha aggiunto – che il mercato della Lazio sia di fatto bloccato. Si preferisce raccontare che il comunicato a favore degli arbitri fosse necessario e corretto, scaricando le responsabilità su Sarri. Inoltre è sparito dal dibattito pubblico il tema dello sponsor, così come altre difficoltà strutturali della società. I problemi della Lazio, invece, vengono ignorati dall’ufficio stampa diffuso che ruota intorno al presidente Lotito».

Le parole di Mattei hanno riacceso un dibattito già incandescente, confermando quanto il mondo Lazio sia oggi al centro di una profonda frattura tra società, critica e tifosi.