Lazio, Lotito lancia un segnale alla squadra: oggi era a Formello per mostrare la sua vicinanza alla squadra

C’è fermento in casa Lazio, per quanto riguarda la sfida di domani contro la Roma, che vale il dominio della città.

Ultime prove di allenamento per i biancocelesti, con un ospite speciale in quel di Formello, ovvero il presidente Claudio Lotito. Il patron ha seguito tutta la seduta, assieme al ds Fabiani. Chiaro segnale di vicinanza in procinto di quello che sarà il derby.