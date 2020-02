Lazio, Lotito: «Il campionato sarà aperto fino alla fine»

Il Presidente della Lazio, a margine di un evento Rotary a Milano, si è voluto esprimere sulle polemiche arbitrali e sulla volata Scudetto

A Milano si è svolto oggi un evento nel Club Rotary di Porta Venezia ed era presente anche il presidente della Lazio.

A margine, Claudio Lotito si è concesso ai giornalisti che hanno fatto domande sulle polemiche di ieri e sulla volata al titolo. Questa è larisposta riportata dall’ANSA: «Non ho mai espresso giudizi sugli arbitraggi perché è fuori luogo e non lo ritengo utile, soprattutto dopo la partita. Penso che noi a Parma abbiamo meritato e tutte le interpretazioni fatte a posteriori siano prive di fondamento. Se la squadra di Sarri è in crisi? Non credo alla crisi di corazzate come la Juventus. Ci può stare che in una partita non si raggiungano obiettivi, può capitare a chiunque. Ma quella bianconera è una squadra di altissimo livello, il campionato sarà aperto fino alla fine. Mi auguro che domenica contro l’Inter la Lazio scenda in campo con quella determinazione e ferocia agonistica che finora l’ha contraddistinta e le ha permesso di portare a casa i risultati».