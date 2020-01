Lazio, Lotito: «Combatto da sempre il razzismo e il pallone ha potere mediatico»

Lazio, le parole del presidente Claudio Lotito in merito all’evento di oggi «Un calcio al razzismo» organizzato dall’Ucei

Nel pomeriggio si è svolto l’evento «Un calcio al razzismo», organizzato dall’Ucei nel Centro Bibliografico «Tullia Zevi» in merito a ogni tipo di discriminazione razziale e di odio nel mondo del calcio. E’ intervenuto anche il presidente Claudio Lotito che ha detto:

«La mia presenza a quest’evento era doverosa. La battaglia contro il razzismo e contro la violenza in generale l’ho intrapresa da sempre: ho testimoniato aggressioni e minacce nel nome di questo ideale. Il calcio ha grande potere mediatico, attraverso questo sport si possono trasmettere a grandi masse i valori fondati della civiltà e dello sport. Il pallone è la testimonianza del superamento di carattere sociale, economico, razziale e fisico. Questi temi sono fondamentali per la società civile, ed i giovani devono essere forgiati secondo questi valori. Spesso però i ragazzi crescono con le pressioni dei genitori, noi come Lazio abbiamo intrapreso un processo di formazione grazie al contributo di uno psicologo affinché i nostri atleti possano ambire al raggiungimento del traguardo sportivo solo con il culto del merito. Nel calcio lo stadio è stato interpretato come uno sfogatoio nel quale riversare le frustrazioni settimanali, questo ha fatto sì che si perdessero punti di riferimento come le scuole o le parrocchie. I giovani oggi vivono attraverso l’aspetto fenomenico della vita ed hanno percezione di loro stessi solo quando assumono atteggiamenti in rottura con il sistema. Noi abbiamo il compito di creare campioni sul campo, ma anche nella vita per testimoniare un senso di responsabilità attraverso il loro semplice modo di essere.»