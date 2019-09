Lazio, Lotito chiama a raccolta la squadra: due vittorie contro Parma e Inter

Lazio, Lotito è pronto a scendere in campo: contro Parma e Inter pretende due vittorie altrimenti sarà ritiro

In casa Lazio si respira un’aria di tensione. Dopo le due sconfitte consecutive, contro Spal e Cluj, giocatori e staff sono finiti nel mirino della società e dei tifosi. Contro il Parma si cerca una svolta ma non solo, una grande prestazione è attesa anche nell’infrasettimanale contro l’Inter. Altrimenti sarà presa in seria considerazione l’ipotesi ritiro.

Come riportato da ‘Il Messaggero’, il presidente Lotito è deluso e si aspetta dalla propria squadra delle risposte. Tra oggi e domani sarà a Formello per parlare con Inzaghi e i giocatori, una bella strigliata in vista dei prossimi impegni.