Lazio, Lopez: «Importante ritiro prima dell’Atalanta»

L’ex Lazio Lopez ha parlato della ripresa della Serie A, aggiungendo anche alcuni commenti sul ritiro e sulla rosa di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Lazio style Radio, l’ex Antonio Lopez ha parlato delle qualità della squadra di Inzaghi in vista della ripresa, soffermandosi anche sulla possibilità di un ritiro prima della gara contro l’Atalanta.

«Sarà una ripartenza particolare, tutte le squadre però saranno sulla stessa barca. L’impatto non sarà facile ma l’importante è ripartire. Lo staff avrà sicuramente studiato il modo migliore per portare a termine le 12 giornate che rimangono. Sarei favorevole ad un ritiro prima della partita contro l’Atalanta, aumenterebbe l’unione del gruppo regalando una concentrazione importante. In questo momento è fondamentale usare la testa, i biancocelesti hanno ormai blindato la zona Champions così ora ha l’obbligo di provare a lottare per obiettivi superiori. La squadra di Inzaghi ha eliminato i cali di tensione, infilando un filotto di risultati molto importante. Noto molta voglia di ripartire, è normale: lo stop è stato lungo, tutti vogliono tornare in campo».