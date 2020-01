Lazio, Lopez: «Il 2019 dei biancocelesti è stato da 10!»

Antonio Lopez, ex Lazio, è intervenuto per parlare della situazione in casa biancoceleste

Antonio Lopez, ex centrocampista capitolino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco ciò che ha detto:

«Il voto al 2019 della Lazio è 10. La squadra è al terzo posto in classifica ed in questo anno solare ha conquistato due trofei, inoltre ha battuto due volte la Juventus tra campionato e Supercoppa italiana. Questo gruppo è sempre più all’altezza della situazione. I ragazzi di Inzaghi devono crescere dal punto di vista della concentrazione, le qualità dei singoli sono innegabili. Tare è un direttore sportivo che, in silenzio, è riuscito ad effettuare delle straordinarie operazioni di mercato. Dopo la settimana di sosta, i biancocelesti dovranno ripartire da Brescia subito con la convinzione di riprendere la marcia al meglio. L’entusiasmo generato dalla vittoria in Supercoppa va riversato in campo, c’è stato tempo per metabolizzare la vittoria. La squadra è forte: questo è l’aspetto primario per ottenere un successo. Senza Leiva, Cataldi è all’altezza della situazione: è maturato, è cosciente di avare avanti nelle gerarchie un giocatore di elevata caratura».